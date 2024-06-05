Bingöl'de Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Bingöl'de Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Bingöl Valiliği, kent genelinde toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama kararı, Hakkari Belediye Başkanı hakkındaki soruşturma ve terör örgütüne yönelik provokatif paylaşımların artması sebebiyle alındı.

05.06.2024 12:45
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Bingöl Valiliği, kent genelinde toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış hakkında; Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/173 Esas sayılı dava dosyası ile 'Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası Yapmak' suçlarından yargılandığı davada 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiş ve DEM Parti Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış Anayasa'nın 127. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. Maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden sıklıkla çağrı amaçlı provokatif paylaşımların yapıldığı, örgütün talimatları doğrultusunda ilimiz başta olmak üzere ülke genelinde kanunsuz eyleme dönüşen basın açıklamaları gibi birçok faaliyetlerin gerçekleştiği, belirtilen faaliyetlerle halkın başlatılan eylemlere katılımını artırıp kaybedilen halk desteğinin yeniden kazanılmak suretiyle eylemselliğin tabana yayılmasının amaçlandığı ve yapılan legal görünümlü etkinlikler aracılığıyla kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya kalmayı bir tercih olarak kullanmak suretiyle örgütün şehir alanında varlığını gösterme taktiğinin şehirde yaşayan vatandaşlar üzerinde uygulamaya çalışıldığı görülmektedir. Bu nedenle; ilimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca, yapılan görevlendirmeyi protesto etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden 05.06.2024 günü saat 00.01'den 11.06.2024 günü saat 23.59'a kadar olmak üzere 7 (yedi) gün süre ile Bingöl il sınırları (İl merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) içerisinde yasaklanmasına, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya İlimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve İlçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi ne karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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