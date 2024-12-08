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Bingöl'de Güven Huzur Uygulaması

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri tarafından 'Güven Huzur Uygulaması' yapıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşanmalarını sağlamak, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla, ilimizin bir çok noktasında, Güven Huzur Uygulaması yapıldı. Toplumsal düzenin korunmasında önem arz eden bu uygulamalarımız şehrimizin ve halkımızın güvenliği için devam edecektir"denildi.