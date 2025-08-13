Bingöl'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bingöl'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Bingöl\'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
13.08.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Usta, Bingöl'deki güvenlik çalışmalarını ve asayiş suçlarındaki azalmaları açıkladı.

Bingöl'de düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda Vali Ahmet Hamdi Usta, son 2 aylık verileri paylaştı.

Bingöl'de Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Vali Ahmet Hamdi Usta son 2 ay içerisinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

Kentte huzur ve güvenin tesisi için il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'yle birlikte kesintisiz güvenlik hizmeti sunmaya devam ettiklerini dile getiren Vali Usta, "Terörle mücadele kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne yönelik 408'i kırsal, 3'ü şehir operasyonu olmak üzere toplam 411 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 6 kişi gözaltına_alınmış_ve_4'ü tutuklanmıştır. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında; kişilere karşı işlenen işlenen 10 önemli suç kategorisinde 1 Haziran-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 372, 1 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 368 olay meydana gelmiş; geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısında yüzde 1 azalma olmuştur. Konut dokunulmazlığını ihlali suçunda yüzde 44, kasten öldürme suçunda yüzde 100, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 80, kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçunda yüzde 44, kasten yaralama suçunda yüzde 7, cinsel saldırı suçunda ise yüzde 25 oranında azalmalar olmuştur. Yine asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde 1 Haziran-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 50, 1 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 47 olay meydana gelmiş; geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısında yüzde 6 azalma gözlenmiştir. Motosiklet hırsızlığı suçunda yüzde 100, evden hırsızlık suçunda yüzde 47, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçunda yüzde 43, yağma (gasp) suçunda yüzde 50 oranında azalmalar olmuştur" dedi.

Aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Usta, "Narkotik suçlarında; 0-5 yıl 20, 5-10 yıl 1, 10 yıl ve üzeri 1 olmak üzere toplam; 22 şahıs, hırsızlık suçlarında; 0-5 yıl olmak üzere toplam 14 şahıs, yağma (gasp) suçunda; 0-5 yıl arası olmak üzere toplam 2 şahıs, kasten öldürme suçunda; 0-5 yıl 2, 5-10 yıl arası 1, 10 yıl ve üzeri 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs, cinsel suçlarda; 0-5 yıl arası 3, 5-10 yıl 1 olmak üzere toplam 4 şahıs, kom suçlarında; 0-5 yıl 5, 5-10 yıl arası 2 olmak üzere toplam 7 şahıs, siber suçlarında; 0-5 yıl arası 1 şahıs olmak üzere toplam 1 şahıs diğer suçlar da ise; 0-5 yıl arası 43 şahıs olmak üzere toplam 97 kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiş, ayrıca ifade için aranması olan 324 kişi de yakalanarak haklarında işlem yapılmıştır. Aramızda hiçbir şey yokmuş gibi gezen bu suç makinaları ile mücadele etmeye, enselerinde gezmeye ve el birliği ile Bingöl'ü huzur kenti yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Usta, "Silah kaçakçılığıyla mücadele konusunda ise yapılan operasyonlarda toplam 47 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 47 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında, ilimiz genelinde 13 operasyon gerçekleştirilmiş bu operasyonlarda gözaltına alınan 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır. Uyuşturucu ile mücadelede ise uyuşturucu, uyarıcı imal ve ticareti kapsamında 14 imal ve ticaret operasyonu gerçekleştirilmiş, 21 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest kalmış, 13 kişi ise tutuklanmıştır. Uyuşturucu bulundurmak, kullanmak suçu kapsamında 216 işlem gerçekleştirilmiştir. Bu olaylarda 116 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest kalmış, 7 kişi ise tutuklanmıştır. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda; 69 kilo 258 gram esrar, 289 gram metanfetamin, 200 gram kokain, 61 gram bonzai, 50 bin 74 kök skunk, 117 bin 376 kök kenevir, 507 gram skunk, 47 adet sentetik ecza, 6 adet Ecstasy,-2_gram.sentetik-kannabinoid-ele-geçirilmiştir. Çocuklarımıza musallat olan ve özellikle bu işin ticaretini yapan zehir tacirleri ile mücadelemiz amansız bir şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Usta, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Asayiş, Sağlık, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var

11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
16:22
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
16:22
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
16:11
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
16:06
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar
Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:46
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!
15:44
Havada panik anları Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
15:30
Rıza Çalımbay’dan Arda Turan için olay sözler
Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler
15:28
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 12:55:39. #7.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.