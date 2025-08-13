Bingöl\'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Bingöl'de düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda Vali Ahmet Hamdi Usta, son 2 aylık verileri paylaştı.

Bingöl'de Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Vali Ahmet Hamdi Usta son 2 ay içerisinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

Kentte huzur ve güvenin tesisi için il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'yle birlikte kesintisiz güvenlik hizmeti sunmaya devam ettiklerini dile getiren Vali Usta, "Terörle mücadele kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne yönelik 408'i kırsal, 3'ü şehir operasyonu olmak üzere toplam 411 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 6 kişi gözaltına_alınmış_ve_4'ü tutuklanmıştır. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında; kişilere karşı işlenen işlenen 10 önemli suç kategorisinde 1 Haziran-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 372, 1 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 368 olay meydana gelmiş; geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısında yüzde 1 azalma olmuştur. Konut dokunulmazlığını ihlali suçunda yüzde 44, kasten öldürme suçunda yüzde 100, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 80, kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçunda yüzde 44, kasten yaralama suçunda yüzde 7, cinsel saldırı suçunda ise yüzde 25 oranında azalmalar olmuştur. Yine asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde 1 Haziran-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 50, 1 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 47 olay meydana gelmiş; geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısında yüzde 6 azalma gözlenmiştir. Motosiklet hırsızlığı suçunda yüzde 100, evden hırsızlık suçunda yüzde 47, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçunda yüzde 43, yağma (gasp) suçunda yüzde 50 oranında azalmalar olmuştur" dedi.

Aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Usta, "Narkotik suçlarında; 0-5 yıl 20, 5-10 yıl 1, 10 yıl ve üzeri 1 olmak üzere toplam; 22 şahıs, hırsızlık suçlarında; 0-5 yıl olmak üzere toplam 14 şahıs, yağma (gasp) suçunda; 0-5 yıl arası olmak üzere toplam 2 şahıs, kasten öldürme suçunda; 0-5 yıl 2, 5-10 yıl arası 1, 10 yıl ve üzeri 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs, cinsel suçlarda; 0-5 yıl arası 3, 5-10 yıl 1 olmak üzere toplam 4 şahıs, kom suçlarında; 0-5 yıl 5, 5-10 yıl arası 2 olmak üzere toplam 7 şahıs, siber suçlarında; 0-5 yıl arası 1 şahıs olmak üzere toplam 1 şahıs diğer suçlar da ise; 0-5 yıl arası 43 şahıs olmak üzere toplam 97 kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiş, ayrıca ifade için aranması olan 324 kişi de yakalanarak haklarında işlem yapılmıştır. Aramızda hiçbir şey yokmuş gibi gezen bu suç makinaları ile mücadele etmeye, enselerinde gezmeye ve el birliği ile Bingöl'ü huzur kenti yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Usta, "Silah kaçakçılığıyla mücadele konusunda ise yapılan operasyonlarda toplam 47 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 47 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında, ilimiz genelinde 13 operasyon gerçekleştirilmiş bu operasyonlarda gözaltına alınan 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır. Uyuşturucu ile mücadelede ise uyuşturucu, uyarıcı imal ve ticareti kapsamında 14 imal ve ticaret operasyonu gerçekleştirilmiş, 21 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest kalmış, 13 kişi ise tutuklanmıştır. Uyuşturucu bulundurmak, kullanmak suçu kapsamında 216 işlem gerçekleştirilmiştir. Bu olaylarda 116 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest kalmış, 7 kişi ise tutuklanmıştır. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda; 69 kilo 258 gram esrar, 289 gram metanfetamin, 200 gram kokain, 61 gram bonzai, 50 bin 74 kök skunk, 117 bin 376 kök kenevir, 507 gram skunk, 47 adet sentetik ecza, 6 adet Ecstasy,-2_gram.sentetik-kannabinoid-ele-geçirilmiştir. Çocuklarımıza musallat olan ve özellikle bu işin ticaretini yapan zehir tacirleri ile mücadelemiz amansız bir şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.