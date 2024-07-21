Bingöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Yedisu- Erzincan karayolu Kabayel mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 NZ 2743 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL