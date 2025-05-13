Bingöl\'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Bingöl'de taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 4 farklı olaydan suç kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahsı, işlemlerinin ardından Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL