Bingöl'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Bingöl'de taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 4 farklı olaydan suç kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahsı, işlemlerinin ardından Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?