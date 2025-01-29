Bingöl'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Bingöl\'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Bingöl'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı.

29.01.2025 17:05
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Bingöl'de evden ve iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl merkez Çayağzı köyü ve Sancak beldesinde faklı tarihlerde 'Evden Hırsızlık ve İş Yerinden Hırsızlık' olaylarına karışan şahısları tespit etmek maksadıyla sürdürülen ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde; olayları gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilmiş olup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

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