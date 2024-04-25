Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü, faaliyetlerini açıkladı - Son Dakika
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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü, faaliyetlerini açıkladı

Bingöl\'de İl Emniyet Müdürlüğü, faaliyetlerini açıkladı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, nisan ayı içerisinde yapılan faaliyetlerini açıkladı. Açıklamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsın tutuklandığı belirtildi. Son 1 yıl içerisinde silahlı yaralama, silahlı tehdit, oto kurşunlama, yağma gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.

25.04.2024 21:51
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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş şube ekiplerinin nisan ayı içerisinde yaptığı faaliyetlerini açıkladı. Açıklamada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsın tutuklandığı belirtildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son 1 yıl içerisinde silahlı yaralama, silahlı tehdit, oto kurşunlama, yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliği kasten güvenliği tehlikeye sokma olaylarına karışan ayrıca birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, kasten yaralama suçlarından 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından aranan şüpheli şahıs ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 17 (on yedi) adet fişek ile birlikte yakalanarak adli makamlarca tutuklanmıştır. 9 Nisan 2024 günü ilimiz şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi insaf sokak üzerinde meydana gelen silahla yaralama ve ilimiz Yenimahalle gümüş sokak üzerinde meydana gelen kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet olaylarının faili olan şüpheli şahıslar yakalanarak adli tahkikata başlanmıştır. Yine hakkında toplam 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan 1 şahıs yakalanmış, adli işlemlerinin akabinde tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü, faaliyetlerini açıkladı - Son Dakika

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