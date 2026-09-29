Bingöl'de jandarma son bir haftada 2 şüpheliyi tutukladı, 22 olaya müdahale etti - Son Dakika
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Bingöl'de jandarma son bir haftada 2 şüpheliyi tutukladı, 22 olaya müdahale etti

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Bingöl\'de jandarma son bir haftada 2 şüpheliyi tutukladı, 22 olaya müdahale etti
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Bingöl'de jandarmanın son bir haftada yürüttüğü çalışmalarda aranan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Aynı dönemde 22 olaya müdahale edildi, 20 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken çok sayıda uyuşturucu, kaçak tütün ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak tütün ve silah ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı tarihler arasında Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalarda ise 22 olaya müdahale edildiği bildirildi. Çalışmalarda, bin 777 kök kenevir/skunk bitkisi, 637 gram kubar esrar, 580 adet içi doldurulmuş makaron, 272 kilogram kıyılmış tütün, 20 litre etil alkol, 150 mililitre anason ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 20 şüpheli hakkında, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığının, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
UyuşturucuGüvenlik3. SayfaJandarmaBingölGüncelSuçSon Dakika

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