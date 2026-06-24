Bingöl\'de Kaybolan Vedat\'ın Arama Çalışmaları 11. Günde

Bingöl'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları 11'inci gününde devam ediyor.

Olay, Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen 33 yaşındaki Vedat Karabulut, suyun karşısına geçmek amacıyla Sarım Çayı'na girdikten sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 11. gününde sürüyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Tunceli, Erzincan'dan gönderilen ekiplerde destek veriyor. Hem su üstünde hem de su altında arama faaliyetlerini titizlikle yürütüyor. Bölgede dron destekli çalışmalar da sürdürülürken, ekipler çayın farklı noktalarında tarama gerçekleştiriyor.

Kayıp şahsın amcası Mehmet Karabulut, "Çalışmalar devam ediyor ama biz daha fazlasını istiyoruz. Sabah erken saatlerden akşama kadar burada bekliyoruz. Sonuç çıkmayınca eve dönüyoruz, bazı yakınlarımız ise burada nöbet tutuyor. Ben, yeğenimin aşağıya kadar sürüklenmediğini, bu tepenin alt yamacında olabileceğini düşünüyorum. İnşallah bir an önce bulunur. Biz şu anda yarım depremi yaşıyoruz" dedi.

Oğlundan gelecek iyi bir haberi beklediklerini dile getiren Vedat Karabulut'un babası Abdullah Karabulut, çaya geldiğinden haberi olmadığını ve durumu akrabasından öğrendiğini söyledi.

Sağgöze Köyü Muhtarı Bedri Özan ise "Yaklaşık 10 gün önce Sarım Çayı'nda bir boğulma vakasıyla karşılaştık. Vedat Karabulut köprünün hemen altında suya kapıldı. Bingöl AFAD koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor. Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum ve Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri ile JAK ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Temennimiz bir an önce bulunmasıdır. Ailesine sabır diliyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL