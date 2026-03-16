Bingöl\'de Kaza: İki Kişi Yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücünün yayaya çarpmamak için yaptığı manevra sonucu otomobil duvara çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi Kültür Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen sürücü yayaya çarpmamak için manevra yapınca duvara çarptı. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içinde sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL