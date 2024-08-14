Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı

Bingöl\'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı

Bingöl'de jandarma JASAT ekipleri tarafından aranan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahıslardan biri uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay, diğeri ise 3 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

14.08.2024 14:58
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Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma JASAT ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.C. ve 3 ayrı suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şüpheliler icra edilen operasyonlarda yakalanmış olup; her iki şüpheli de sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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