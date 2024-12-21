Bingöl\'de Metamfetamin Ele Geçirildi

3.Sayfa

Bingöl'de bir araçta yapılan aramada 42,04 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.

Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir araç içerisinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, satışa hazırlanmış 9 parça halinde toplam daralı ağırlığı 42,04 gram metamfetamin ele geçildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL