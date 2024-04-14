Bingöl'de minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı, kazada 15 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl- Muş Karayolu'nun 10'uncu kilometresi kervansaray mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 12 AAF 898 plakalı minibüs ile 55 AFA 403 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçların içinde bulunan 15 kişi tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Vali Usta: "Tüm uyarı ve tedbirlerimize rağmen maalesef trafik kazaları bayramda da devam etti"
Kazayı sosyal medya hesabından paylaşan ve uyarılarda bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Tüm uyarı ve tedbirlerimize rağmen maalesef trafik kazaları bayramda da devam etti. Son olarak bugün Bingöl/Merkez/Ekinyolu Kervansaray Kavşağında saat 10.00 sularında çift taraflı, maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada; her iki araçta bulunan yolcular ve sürücüler dahil 15 şahıs hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandılar. Yaralılarımız Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavilerini başlanmıştır. Kazada can kaybımızın olmaması tesellimiz olmakla beraber her zaman böyle sonuçlanmayabilir. Lütfen yayalar ve sürücüler olarak trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım" dedi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 15 Yaralı - Son Dakika
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