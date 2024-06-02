Bingöl\'de nehir sularının yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Bingöl'de nehir sularının yükselmesiyle adacık üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Genç ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren Aydın Ademoğlu, baraj kapaklarının açılması ile Murat Nehri'nde suların yükselmesi sonucu adacık üzerinde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve Genç İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaş, ekipler taarfından adacık üzerinden kurtarıldı. - BİNGÖL
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