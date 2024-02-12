Bingöl'de Ocak Ayında 83 Trafik Kazası - Son Dakika
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Bingöl'de Ocak Ayında 83 Trafik Kazası

Bingöl\'de Ocak Ayında 83 Trafik Kazası

Bingöl'de 2024'ün Ocak ayı içinde ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı toplamda 83 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi yaralandı.

12.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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Bingöl'de 2024'ün Ocak ayı içinde ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı toplamda 83 trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2024 Ocak ayı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, Bingöl'de ocak ayı içinde ölümlü-yaralanmalı 37, maddi hasarlı 46 olmak üzere toplamda 83 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 1 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi de yaralandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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