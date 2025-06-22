Bingöl\'de Öğrenciye Polis Desteği

Bingöl'de YKS sınavı girecek olan öğrenci kimliğini evde unutunca, imdadına polis ekipleri yetişti.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de YKS heyecanı sürüyor. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Solhan ilçesinden il merkezine sınava gelen bir öğrenci kimliği evde unuttu. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler öğrenciyi nüfüs müdürlüğüne ardından sınav yerine yetiştirerek sınava sorunsuz girmesini sağladı. - BİNGÖL