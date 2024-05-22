Bingöl\'de Otomobil ve Minibüs Çarpışması: 9 Yaralı

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Bingöl'de otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl- Genç karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralan 9 kişi kontrol amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL