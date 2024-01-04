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Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada 17 el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada 17 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarada 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Operasyonda ayrıca çok miktarda çivi, metal parçaları, tüp, şarjör, pil ve yaşam malzemeleri de bulundu.

Bingöl\'de PKK\'lı teröristlerin kullandığı mağarada 17 el yapımı patlayıcı ele geçirildi
04.01.2024 - 11:01,
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarada 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın" operasyonu düzenledi.

Ekipler, operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit etti.

Mağaradaki aramada, kullanılmaya hazır 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çok miktarda çivi ve metal parçaları, 22 büyük tüp, 4 şarjör, 250 pil, 14 varilde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi.

Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, mağara kullanılmaz hale getirildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada 17 el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada 17 el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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