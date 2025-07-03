Bingöl'ün Genç ilçesinde şüphe üzerine durdurulup üst araması yapılan şahsın üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Genç Büro Amirliği ekiplerince uygulama esnasında şüphelenilen 1 şahıs üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve şarjörü basılı 6 adet fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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