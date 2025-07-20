Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaya ilişkin şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve şarjöre basılı halde 8 adet 9.19 milimetre dolu fişek ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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