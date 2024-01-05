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Bingöl'de teröristlerin 8 katlı mağarası imha edildi - Son Dakika
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Bingöl'de teröristlerin 8 katlı mağarası imha edildi

Teröristler 8 katlı mağara yapmış Bingöl'de bölücü terör örgütüne ait 8 katlı mağara imha edildi Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait olan 8 katlı mağara tespit edildi.

Bingöl\'de teröristlerin 8 katlı mağarası imha edildi
05.01.2024 - 00:01,
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Teröristler 8 katlı mağara yapmış

Bingöl'de bölücü terör örgütüne ait 8 katlı mağara imha edildi

BİNGÖL - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait olan 8 katlı mağara tespit edildi. Mağara ve içerisindeki malzemeler daha sonra imha edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın Operasyonu çerçevesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 8 katlı mağara tespit etti. Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Genç ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın Operasyonu kapsamında, 8 katlı mağarada yapılan aramada 17 adet kullanılmaya hazır EYP düzeneği ile çok miktarda patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çivi ve metal parçaları, 22 adet büyük tüp, 4 adet şarjör, 250 adet pil, 14 adet varil içerisinde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA
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Jandarma, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de teröristlerin 8 katlı mağarası imha edildi - Son Dakika


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