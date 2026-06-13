Bingöl'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EPZ 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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