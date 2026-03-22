Bingöl\'de Trafik Kazası: 12 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Muş kara yolu Yüzenada kavşağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 GG 275 plakalı hafif ticaret araç ile 44 AFT 124 plakalı araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da yoldan çıktı. Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL