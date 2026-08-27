Bingöl'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Bingöl-Muş karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bingöl'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Muş karayolu Ağaçeli köyü mevkisinde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahale UMKE ve Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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