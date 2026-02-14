Bingöl\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AD 124 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL