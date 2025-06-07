Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Genç karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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