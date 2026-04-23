Bingöl\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bingöl'de iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Bingöl- Muş karayolu Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hafif yaralandı. Yaralıların tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı.
Jandarma ve polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL
