Bingöl\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bingöl'de iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Bingöl- Muş karayolu Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hafif yaralandı. Yaralıların tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL