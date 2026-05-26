Bingöl\'de Üç Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Bingöl-Erzurum karayolunda meydana geldi. Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Üçüncü kaza da Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL