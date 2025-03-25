Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

25.03.2025 11:42
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Bingöl'de son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 17 kişi de gözaltına alındı.

Bingöl Valiliği, emniyet ve jandarma ekiplerince son iki haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri açıkladı. Buna göre operasyonlarda 78 gram esrar, 26,47 gram narkotik madde, 1,46 gram kokain/metamfetamin ele geçirilirken yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 25'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 127 bin 29 şahıs sorgulanırken aranan 534 şahıs tespit edilerek 31'i gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 32 bin 88 araç denetlenirken 3 bin 541 araca cezai işlem uygulandı. 71 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği, 11 adet kesici alet, 4 adet cep telefonu ve 1 adet sahte belge ele geçirildi.

Uygulamaların devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika

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