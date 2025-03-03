Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 28.50 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada 28.50 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şahsa trafik yönünden 55 bin 576 lira ceza kesilirken Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
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