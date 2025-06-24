Bingöl'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıs üzerinde yapılan aramada metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü narko timlerinin çalışmaları neticesinde şüpheli araç ve 1 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 5,08 g metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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