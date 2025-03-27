Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ve Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 parça halinde 5.70 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliğince düzenlenen operasyonda ise 2 parça halinde 5,17 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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