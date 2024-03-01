Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şahıs tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

01.03.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı

BİNGÖL - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzce 23-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve 4 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Bingöl\'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:17:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement