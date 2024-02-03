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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı

Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İ.B. ve B.K. isimli şahıslar yakalandı. İstihbari çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.02.2024 10:36
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Bingöl'de jandarma ekiplerince icra edilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan İ.B. ve B.K. isimli şahıslar yakalanmış olup, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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