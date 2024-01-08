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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Genç ilçesinde faaliyet gösteren V.B. ve B.K. isimli şüpheli şahıslar 2 kg 720 gr, K.B. isimli şüpheli şahıs ise 51 gr esrar maddesi ile yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir.

Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
08.01.2024 - 12:52,
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Bingöl'den jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 07 Ocak 2024 günü uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Genç ilçesinde icra edilen faaliyetlerde V.B. ve B.K. isimli şüpheli şahıslar 2 kg 720 gr, K.B. isimli şüpheli şahıs ise 51 gr esrar maddesi ile yakalanmışlardır. Olay ile ilgili V.B., B.K ve K.B. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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