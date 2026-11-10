Bingöl\'de uyuşturucu ticareti çalışmasında 2 şüpheli yakalandı, 1\'i tutuklandı

Bingöl'de uyuşturucu ticareti çalışmasında 2 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bingöl'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bingöl İl Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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