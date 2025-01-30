Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 1 kilo 400 gram esrar ve 2 adet tüfek ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipler, tarafından merkez ve Genç ilçesi sınırları içerisinde icra edilen titiz çalışmalar neticesinde 1 kilo 400 gram toz esrar maddesi, 0.07 gram metamfetamin, 2 adet av tüfeği ve 54 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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