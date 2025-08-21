Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangın ormana sıçrarken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Servi köyünde çıkan yangın, üzüm bağları ve ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Yangın Korkuttu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?