Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 3 şahsı yakaladı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8-12 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 818 şahıs sorgulanmış, 402 araç sorgulanmış, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 43 adet fişek, 17 adet av tüfeğine ait kartuş, 16,16 gram esrar maddesi, 4 adet extasy uyuşturucu hap, ele geçirildi. Ayrıca, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, aranma kaydı olan 1 şahıs olmak üzere toplamda 3 şahıs yakalanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, asayişin huzur ve temini için tüm ekiplerimiz cansiperhane şekilde büyük duyarlılıkla görevlerini sürdürmektedir" denildi. - BİNGÖL
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Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de yapılan uygulamalarda aranan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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