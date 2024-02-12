Bingöl'de yapılan uygulamalarda aranan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bingöl'de yapılan uygulamalarda aranan 3 şahıs yakalandı

Bingöl\'de yapılan uygulamalarda aranan 3 şahıs yakalandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 3 şahıs yakalandı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerini büyük bir duyarlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

12.02.2024 15:50  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 3 şahsı yakaladı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8-12 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 818 şahıs sorgulanmış, 402 araç sorgulanmış, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 43 adet fişek, 17 adet av tüfeğine ait kartuş, 16,16 gram esrar maddesi, 4 adet extasy uyuşturucu hap, ele geçirildi. Ayrıca, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, aranma kaydı olan 1 şahıs olmak üzere toplamda 3 şahıs yakalanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, asayişin huzur ve temini için tüm ekiplerimiz cansiperhane şekilde büyük duyarlılıkla görevlerini sürdürmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güvenlik, Yakalama, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de yapılan uygulamalarda aranan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:00:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de yapılan uygulamalarda aranan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement