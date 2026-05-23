Bingöl\'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl merkez Kervansaray mevkiinde Yeni Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL
