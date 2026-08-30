Bingöl'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Bingöl'de Rüya Sokak'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bingöl'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Rüya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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