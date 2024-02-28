Bingöl'deki çığ olayında kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Bingöl'deki çığ olayında kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde düşen çığın altında kaldığı düşünülen vatandaşı arama çalışmaları hala sürüyor. Jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma ve güvenlik korucuları, çığın düştüğü bölgede kayıp vatandaşı bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

28.02.2024 19:52  Güncelleme: 19:54
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Bingöl'deki çığ olayında kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde düşen çığın altında kaldığı düşünülen vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Bölgeye giden ekipler, çığın altında kaldığı değerlendirilen vatandaşı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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