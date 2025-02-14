Bingöl\'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Askerin Acı Haberi Nazilli\'ye Ulaştı

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Bingöl'de yaşanan otobüs kazasının acısı Aydın'ın Nazilli ilçesine de düşerken, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybedenler arasında Erzurumlu Sözleşmeli Piyade Er Abdullah Kaya'nın da bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, birliğinden memleketi Erzurum'a gitmek için yola çıkan Sözleşmeli Piyade Er Abdullah Kaya'nın (27) seyahat ettiği yolcu otobüsü Bingöl- Diyarbakır yolu üzerinde Genç ilçesi yakınlarında sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrilmişti. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmamıştı. Hayatını kaybedenler arasında bulunan Sözleşmeli Piyade Er Abdullah Kaya'nın vefat haberi annesinin misafir bulunduğu Nazilli'ye ulaştı. Acı haber, Sözleşmeli Piyade Er Abdullah Kaya'nın Nazilli'de bulunan annesi Nevriye Bozkurt'a; Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bünyamin Açıkgöz ve beraberindekiler tarafından verildi.

Başkan Tetik taziye mesajı yayımladı

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, acı haberin ardından bir mesaj yayımladı. Tetik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bingöl'de yoğun kar yağışı sebebiyle şarampole devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Abdullah Kaya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."

Öte yandan, cenazenin ailenin memleketi olan Erzurum'a gönderileceği ve burada defnedileceği öğrenildi. - AYDIN