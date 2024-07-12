Bingöl Emniyet Müdürü Kuyumcu Esnafıyla Buluştu

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Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve beraberindekiler, kent genelinde faaliyet yürüten kuyumcu esnafıyla bir araya geldi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Bingöl merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafı ile bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve beraberindekiler, 40 kuyumcu esnafı ile biraraya gelip fikir alışverişinde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası Cevdet Yılmaz Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, BİNTSO Meclis Başkan Vekili Ferhat Baynal, Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Devran, kuyumcular ve Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri katıldı. Karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunulan toplantıda kuyumculara, sahte altın dolandırıcılığı ve hırsızlık konularında uyarılarda bulunuldu. - BİNGÖL