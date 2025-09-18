Bingöl Otogarında Öğrenci Yoğunluğu

Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde üniversitelerin eğitim öğretime geçmesine günler kala yoğunluk başladı.

ÖSYM'nin açıkladığı YKS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye genelinde devlet üniversitelerinde örgün programlarda doluluk oranı yüzde 99 seviyesinde gerçekleşti. Üniversitelerin eğitim öğretime geçmesine günler kala Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı. Bazı öğrenciler kente gelirken bazıları ise üniversitelerinin bulunduğu ile gitmek için otogara akın etti.

Otobüs şoförü Murat Buğday, "Okul sezonu ve yoğunluk başladı. Öğrencilerimiz başarılar diliyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar. Sürücülerin dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Herkesi can güvenliği bizden sorumlu" dedi. - BİNGÖL