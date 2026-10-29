Bingöl Solhan\'da alzaymır hastası 85 yaşındaki adam için 4 gündür arama sürüyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki alzaymır hastasında 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki C.P., evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Alzaymır hastası olduğu öğrenilen şahıstan haber alamayan ailesi, çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, durumu polise bildirerek yardım istedi.

C.P.'nin en son iki gün önce Solhan ilçesine bağlı Bazman köyünde görüldüğü belirtildi. 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.