Bingöl Solhan\'da iskeleden düşen 45 yaşındaki K.T. Bingöl\'de hastaneye sevk edildi

Bingöl Solhan'da iskeleden düşen 45 yaşındaki K.T. Bingöl'de hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Solhan ilçesinde inşaat iskelesinden düşen 45 yaşındaki K.T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Solhan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, buradan Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde inşaat iskelesinden düşen 45 yaşındaki K.T. yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Solhan ilçesinde K.T. (45), inşaat iskelesinden düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından K.T., Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA
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