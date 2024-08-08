Bingöl\'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 9 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Çamlıyurt köyündeki ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralarında çıkmıştı. Yangının büyümesiyle bölgeye 4 arazöz, 2 ilk müdahale, 2 su tankeri, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 3 itfaiye aracı, İl Özel İdaresi'nde 5 iş makinesi ve 40 Orman İşletme İl Müdürlüğü personeli sevk edildi. Jandarma, AFAD ve vatandaşların da destek verdiği yangın, yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - BİNGÖL