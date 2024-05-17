Bingöl Valiliği, Gösteri ve Yürüyüşleri 4 Gün Süreyle Yasakladı - Son Dakika
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Bingöl Valiliği, Gösteri ve Yürüyüşleri 4 Gün Süreyle Yasakladı

Bingöl Valiliği, Gösteri ve Yürüyüşleri 4 Gün Süreyle Yasakladı

Bingöl Valiliği, 2014 yılında yaşanan olaylarla ilgili olarak gösteri, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, bu yasaklamanın milli birlik ve beraberliğin korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığı belirtildi.

17.05.2024 10:20
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Bingöl Valiliği, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'Kobani' veya '6-8 olayları' olarak bilinen 2014 yılında yaşanan olaylarda Suriye'nin Kobani şehrinde yaşanan DEAŞ saldırıları sonrası Kuzey Irak'tan bu bölgeye silahlı yardım geçişi için Türkiye'den koridor açması istenmiş ve devam eden süreçte HDP Merkez Yürütme Kurulunca yapılan 'Halklarımıza acil eylem çağrısı' adı altında yapılan bildiri sonucu ülke genelinde 2-3 gün süreyle kargaşa ortamı yaşanmış, söz konusu süreçte 2 polis şehit olmuş, 37 kişi hayatını kaybetmiş, 322 emniyet mensubu ve 433 kişi de yaralanmış, yapılan operasyonlarda 5 örgüt mensubu ölü, 3 örgüt mensubu da yaralı olarak ele geçirilmiştir. 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili bölücü terör örgütü elemanları ile HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı Ankara Sincan Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 16 Mayıs 2024 günü karar duruşması yapılmış ve sanıklar hakkında çeşitli mahkumiyet cezaları verilmiştir. Ankara Sincan Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararları sonrasında sosyal medya üzerinden çok sayıda halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden suç unsuru paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle ilimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, muhtemel yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden 16 Mayıs 2024 günü saat 00.01'den 19 Mayıs 2024 günü saat 23.59'a kadar olmak üzere 4 gün süre ile Bingöl il sınırları içerisinde yasaklanmasına, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup, grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin c fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmeyecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl Valiliği, Bingöl, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl Valiliği, Gösteri ve Yürüyüşleri 4 Gün Süreyle Yasakladı - Son Dakika

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