Bingöl Valisi Usta, bıçaklı saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Bingöl Valisi Usta, bıçaklı saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, iki gün önce gerçekleşen bıçaklı saldırıda yaralanan ve hastanede tedavileri devam eden vatandaşları ziyaret etti. Vali Usta, olayın adli ve idari boyutunun devam ettiğini belirtti.

26.07.2024 23:12
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Bingöl'de 2 gün önce bıçaklı saldırıda yaralanan ve hastanede tedavileri devam eden vatandaşları ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bingöl'ü ve bizleri çok çok üzen bir olay. Bunun adli ve idari boyutu devam ediyor" dedi.

Bingöl'de 24 Temmuz'da madde bağımlısı bir şahıs bıçaklı saldırı gerçekleştirerek 4 vatandaşı öldürmüş, 5 kişiyi de yaralamıştı. Olay günü Ankara'da olan ve bakanlarla görüşme gerçekleştiren Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bu akşam saatlerinde Bingöl'e döndü. İlk olarak hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret eden Vali Usta, daha sonra Bingöl Devlet Hastanesi'ne geçerek yaralıları ziyaret etti. Ailelere ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Usta, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bir ihmal, bir sıkıntı varsa onunla ilgili de gereken yapılacak"

Söz konusu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Vali Usta, "Hepinizin bildiği gibi menfur bir saldırı sonucu 9 vatandaşımız yaralandı ve bu vatandaşlarımızdan 4'ünü maalesef kaybettik. Olay olduğu gün uçaktaydım, indik haberi aldım. Ankara'dan daha önce alınmış randevularımız vardı ve Bingöl ile ilgili işlerimizdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Sağlık Bakanı, AFAD ile görüşmelerimiz vardı. Bunlar daha önce alınmış randevular ve Bingöl ile ilgili meselelerdi. Olayı Ankara'dan zaten takip ediyordum. Gelir gelmez önce taziyelere katıldım, hemen sonra hastaneye gelerek aileleri ve hastalarımızı ziyaret ettim. Tabii kesinlikle kabul edilebilecek bir olay değil. Bingöl'ü ve bizleri çok çok üzen bir olay. Bunun adli ve idari boyutu devam ediyor. Bir ihmal, bir sıkıntı varsa onunla ilgili de gereken yapılacak. Bingöl'ümüzün rahat olmasını istiyorum. İstiyorum ki bu tür olaylar bir daha Bingöl'de yaşanmasın. ve sadece uyuşturucuyla mücadele değil, her türlü mücadelede toplumun desteğini ve katkısını da bekliyoruz" dedi.

Vali Usta'ya ziyaretinde Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Nesibe Haydaroğlu yaralıların durumu hakkında bilgi verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl Valisi Usta, bıçaklı saldırıda yaralanan vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

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